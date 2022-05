Wasserverband Südharz erschließt weitere Orte

Kelbra/MZ - In einer Hinsicht hat das Jahr 2022 für den Wasserverband Südharz besonders gut angefangen: Der Verband, der das Abwasser fast aller Orte im Altkreis Sangerhausen entsorgt, hat reichlich 3,1 Millionen Euro Fördermittel zugesagt bekommen.

Europäische Union stellt Fördermittel bereit

Wie Geschäftsführerin Jutta Parnieske-Pasterkamp mitteilt, handelt es sich um Fördermittel der Europäischen Union. Das Geld steht für den Bau weiterer Schmutzwasserkanäle und einer Verbindungsleitung bereit. Der Vorteil für die Bürger: Dank der Zuschüsse bleiben die Gebühren und Beiträge für die Kunden im Rahmen.

Die Fördermittel sind für sechs verschiedene Baumaßnahmen vorgesehen. In Braunschwende, Beyernaumburg und Bennungen wird der Zweckverband jeweils den letzten Bauabschnitt der Schmutzwasserkanalisation in den Orten errichten. In Kelbra soll der zweite Abschnitt des Ortsnetzes gebaut werden. In Rosperwenda steht der Bau der Kanalisation bevor - samt Verbindungsleitung, um künftig das Schmutzwasser aus Rosperwenda zur Kläranlage nach Thürungen transportieren zu können.

1.945 Bürger werden an zentrale Kläranlagen angeschlossen

„Mit der Fertigstellung dieser Maßnahmen werden weitere 1.945 Einwohner an zentrale Kläranlagen angeschlossen“, kündigt die Geschäftsführerin an. Ein weiterer Fortschritt, den auch die Behörden einfordern. Denn der Verband steht seit Jahren unter erheblichem Druck, weil das Abwasser noch längst nicht in allen Orten des Verbandsgebietes ausreichend geklärt wird, so wie es die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union vorschreibt.

Problematisch für den Wasserverband: Das Verbandsgebiet ist groß, womit längere Kanäle innerhalb der Orte und zum nächsten Klärwerk nötig sind, ganz anders als etwa in dicht besiedelten Städten. Hinzu kommt, dass die Baupreise in den zurückliegenden Jahren erheblich nach oben geklettert sind. All das sind Gründe, weshalb der Verband in kleineren Orten auf vollbiologische Kleinkläranlagen und abflusslose Sammelgruben setzen will. Grundstückseigentümer müssen sie jedoch auf eigene Kosten bauen lassen, was für heftigen Unmut sorgt.