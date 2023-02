Am Sonntag mussten 70 Patienten aufgrund von Wassereinbruch in der Sangerhäuser Klinik hausintern verlegt werden. Wie die Situation einen Tag nach der Havarie ist.

Katrin Rothe, Sabine Otto und Claudia Wendeborn gehören zum Reinigungsteam. Seit Sonntagabend sind sie in der Klinik in Sangerhausen im Einsatz.

Sangerhausen/MZ - Am Tag nach der großen Havarie wirkt an der Sangerhäuser Klinik alles normal. Keine Spur von Aufregung. Patienten kommen in Taxen mit Rollkoffern an oder werden abgeholt. Auf der Tafel am Eingang wird auf die Geburt des kleinen Fiete hingewiesen.