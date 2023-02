Feuerwehrleute, Rettungskräfte sowie Leute vom THW kümmern sich um Patienten. Klinik in Sangerhausen nimmt bis Montag keine neuen Patienten auf. Notfallaufnahme ist aber besetzt.

Rettungseinsatz in der Helios-Klinik Sangerhausen

Wasserrohrbruch in der Helios-Klinik in Sangerhausen. Jede Menge Rettungskräfte kamen zur Hilfe.

Sangerhausen/MZ - Blaulicht über Blaulicht vor der Helios-Klinik Sangerhausen am Sonntagabend - viele Feuerwehrfahrzeuge, aber auch Krankenwagen. Ursache für diesen Großeinsatz ist nach ersten Erkenntnissen ein Wasserschaden im Klinikgebäude. In der oberen Etage, wie die MZ erfuhr. Von einer Minute auf die andere musste der normale Klinikbetrieb umgestellt werden. Nach MZ-Informationen wurden zunächst zahlreiche Patienten innerhalb des Hauses umverlegt. Die Patienten, die betroffen waren, mussten zum einen umgehend in Sicherheit gebracht werden. Zum anderen aber ging es auch darum, sie möglichst von jeder Aufregung fern zu halten.