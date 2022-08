Wasserleitung nach Rohrbruch repariert

Sangerhausen/MZ - Die Havarie, die sich in der Nacht zum Freitag am Trinkwassernetz in Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) ereignet hat, ist im Laufe des Tages behoben worden. Wie Matthias vom Wasserverband Südharz sagte, musste die Trinkwasserversorgung für etwa fünf bis zehn Haushalte im Poetengang abgestellt werden. Die Stelle sei rund anderthalb Meter tief aufgeschachtet worden. Es habe sich bestätigt, dass eine Schelle an der Hauptleitung gebrochen war. Nach der Reparatur sei die Leitung am Nachmittag noch gespült und die aufgeschachtete Stelle provisorisch verfüllt worden.