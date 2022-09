Wasser in den stadteigenen Turnhallen in Sangerhausen bleibt kalt

Sangerhausen/MZ - Und doch keine Kehrtwende. Die warmen Duschen in den stadteigenen Turnhallen in Sangerhausen bleiben vorerst weiter aus. Das teilte Stadtsprecherin Marina Becker kurz und knapp mit. „Die Mitteilung, dass in den Sportanlagen der Stadt Sangerhausen das warme Wasser zum Duschen wieder angestellt wird, ist nicht zutreffend und daher zu widerrufen. Es handelte sich um eine nicht in der Verwaltung abgestimmte Einzelmeinung“, heißt es in einer Mitteilung.

