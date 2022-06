Wasser dringt weiterhin in den Röhrigschacht Wettelrode - Pumpen sorgen für erste Entspannung

Nach wie vor dringt viel Wasser in den Röhrigschacht in Wettelrode ein, doch eine gesteigerte Pumpleistung sorgt für ein Sinken des Pegels. Wie die Lage momentan ist.

Wettelrode/MZ - Die Lage im Röhrigschacht in Wettelrode hat sich zunächst einmal wieder etwas entspannt. Das bestätigte Matthias Grünberg, Chef der Rosenstadt GmbH, gegenüber der MZ. „Der Wasserspiegel sinkt kontinuierlich ab“, sagte Grünberg. Ihm zufolge standen am Montag rund 22 Zentimeter Wasser in den Strecken.

Damit ist seit Donnerstag eine deutliche Verbesserung eingetreten, als an gleicher Stelle und auf einer Länge von rund zwei Kilometern zwischen 80 und 100 Zentimeter Wasserhöhe vermeldet wurde. Wann das Schaubergwerk, das seit über einer Woche aufgrund des Wassereinbruchs geschlossen ist, wieder öffnet, ist allerdings weiterhin unklar.

Drei Pumpen bringen Verbesserung

Eingetreten sei die Verbesserung durch weitere Pumpen, die in der Zwischenzeit unter Tage installiert worden seien, sagte Grünberg. Dies teilte auch Jenny Findeisen, Sprecherin des LMBV, mit. „Seit Freitagnacht sind neben den regulären drei Pumpen zwei weitere in Betrieb genommen worden, die insgesamt circa 250 Kubikmeter Wasser pro Stunde von der ersten Sohle des Röhrigschachtes in den 120 Meter höher gelegenen Segen-Gottes-Stollen heben“, so Findeisen.

„Dafür wurde eine weitere Steigleitung installiert.“ Damit sei ein sukzessives Entfernen von Sandsäcken am Grundablass des Damms im Querschlag erster Sohle sowie an der Dammkrone möglich geworden. „Dennoch müssen die Gegebenheiten vor Ort weiter beobachtet und kontrolliert werden, um bei Veränderungen jederzeit gezielt handeln zu können“, sagt Sebastian Tugendheim, LMBV-Einsatzleiter vor Ort. Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltugsgesellschaft (LMBV) unterhält den Röhrigschacht.

„Die Absicherung eines 24-Stunden-Betriebes vor Ort erfolgt aktuell durch die Bergsicherung Wimmelburg, weitere Mitarbeiter der LMBV, des Unternehmens Schachtbau Nordhausen, Mitarbeiter des Besucherbergwerks sowie der Bergwacht Harz.“

Gerettete Exponate aus 300 Metern Tiefe (Foto: Maik Schumann)

Ursache für Wassereinbruch weiterhin unklar

Was die Ursache dafür ist, dass derzeit immer noch Wasser in das Bergwerk einströmt, will man nicht sagen. „Das ist noch zu früh“, sagt Grünberg. Die Ursachenfindung könne auch noch „Monate dauern“. Am Donnerstag war offiziell bekannt geworden, dass seit mittlerweile anderthalb Wochen Wasser in das Bergwerk einströmt und deswegen das Schaubergwerk geschlossen werden musste.

Einige Exponate von unter Tage konnten gerettet werden, andere mussten unten verbleiben. Zwischendurch hatte es sich um eine 70 Meter hohe Wassersäule gehandelt, die sich über der ersten Sohle angesammelt hatte und auf Dämme drückte. Eine solche Situation habe es im Schaubergwerk noch nicht gegeben, hatte Matthias Grünberg gesagt. Über die finanziellen Folgen der Schließung und des Hochwassers hatte er keine Mutmaßungen anstellen wollen.