Ausrichter Sven-Bolko Heck stellt das Programm des Kobermännchenfests vor, das Ende August, Anfang September stattfindet. Es gibt aber weiter Kritik am Vorgehen der Stadt. Was der Gewerbeverein nun unternehmen will.

Was zum Kobermännchenfest in Sangerhausen alles geplant ist

Sangerhausen - Rund 20 Einzelkünstler und Gruppen, eine große Bühne auf dem Markt, zwei kleinere an der Friedrich-Schmidt-Straße und im Weindorf in der Bahnhofstraße, ein Rummel, eine Blaulichtmeile, Freiluftkino sowie die „Straße der Vereine“, dazu überall freier Eintritt. Das Programm zum Kobermännchenfest Ende August/Anfang September in Sangerhausen steht. Ausrichter Sven-Bolko Heck stellte die Grundzüge am Donnerstagabend in der Mitgliederversammlung des Gewerbevereins vor.

„Wir haben das Beste draus machen müssen.“ Es werde trotz allem ein schönes Fest werden, sagte Heck und spielte auf den gekürzten städtischen Zuschuss zu der Veranstaltung an. Statt 20.000 Euro wie vergangenes Jahr hatten er und der Gewerbeverein in diesem vom städtischen Hauptausschuss nur die Hälfte bewilligt bekommen, um das Kobermännchenfest wieder mit freiem Eintritt durchführen zu können. Heck sprach wörtlich von einer „Hiobsbotschaft“. Denn er sei immer von dem 20.000-Euro-Zuschuss wie 2023 ausgegangen. Die gesamte Planung sei so aufgebaut gewesen. „Jetzt lässt man uns im Regen stehen“, kritisierte er die Entscheidung, die in nicht öffentlicher Sitzung gefallen war.

Jetzt lässt man uns im Regen stehen. Sven-Bolko Heck, Ausrichter des Fests

Der Ausrichter hat deshalb das Programm gestrafft, einigen fest eingeplanten Künstlern gekündigt. Allerdings ist er nicht aus allen Verträgen mehr herausgekommen, wie er sagt. Das betreffe insbesondere die Auftritte bekannter Discjockeys. So wird nun beispielsweise DJ Justin Prince dennoch Musik auflegen.

Heck erwartet viele auswärtige Gäste zum Fest

Insbesondere werde es so für die Jugend ein gutes Angebot geben und keine Lücke. Ein weiterer musikalische Höhepunkt des Fests, das anders als im Vorjahr auch wieder durch den Oberbürgermeister eröffnet werden wird, soll der Auftritt der Band „Kneipenterroristen“ werden. Die stehen am Eröffnungsfreitag, 30. August, ab 20 Uhr auf der Marktbühne. „Die Musiker haben wir eingeladen, weil sie uns überregionales Publikum versprechen. Wir haben sie im Mai beim Bahnhofsfest in Nordhausen gehabt.“ Dorthin seien wegen der Band viele auswärtige Fans gekommen, sagte der Ausrichter. Dies werde auch in Sangerhausen so sein. Heck betonte, er gehe davon aus, dass viele Gäste wegen der Musiker aus dem Raum Halle/Leipzig nach Sangerhausen kommen. Er wolle so seinem Anspruch gerecht werden, mit dem Kobermännchenfest frisches Geld in die Sangerhäuser Region zu holen.

Ein anderer großer Anziehungspunkt soll dann der Auftritt des Mundharmonikastars Michael Hirte werden. Der spielt nach seiner krankheitsbedingten Absage im vergangenen Jahr am Sonntag, 1. September, ab 16 Uhr auf der Marktbühne.

Zehn Vereine bisher für „Straße der Vereine“ angemeldet

Positive Signale vermeldete Heck auch von der „Straße der Vereine“, die diesmal in der Kylischen Straße zu finden sein wird. „Zehn Vereine haben sich bisher angemeldet. Jeden Tag klickert ein weiterer ein“, sagt er.

Mehr Geld für Kultur nötig

Über den städtischen Zuschuss zum Kobermännchenfest und die anderen Veranstaltungen des Gewerbevereins, wie das „Frühlingserwachen“ oder das „Heimatshoppen“ im Herbst, will der Verein nun noch einmal mit dem Stadtrat reden. Man brauche die Unterstützung der Stadt nicht, um irgendwelche Buden aufzustellen, sondern für Kultur, um die Innenstadt als Gewerbestandort attraktiv zu halten, sagte der Vereinsvorsitzende Marco Dauer.

Bisher hatte der Hauptausschuss nur je 10.000 Euro für das Kobermännchenfest und den Weihnachtsmarkt vergeben. Über den Rest der 30.000 Euro, die in diesem Jahr im Etat für Feste zur Verfügung stehen, soll der kürzlich neugewählte Stadtrat entscheiden. „Wir können deshalb nicht planen, haben aber bereits Juli“, sagte Dauer.

Schweiger sagt Teilnahme ab

Antworten erhoffen sich die Vereinsmitglieder auch vom neugewählten Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU), der am 1. August sein Amt antreten wird. Der Verein hatte ihn zu der Mitgliederversammlung eingeladen. Schweiger sei aber wegen eines privaten Termins verhindert gewesen, hieß es.