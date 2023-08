Die Mooswichtelgruppe der Allstedter Kita Kreuzberg trainiert das richtige Verhalten in außergewöhnlichen Situationen. Wie zum Beispiel, was sie tun müssen, wenn ihnen ein Wildschwein über der Weg läuft oder sie ihre Gruppe verloren haben.

Allstedt/MZ - Unten in der Stadt drückt schon wieder die Hitze, aber hier im Wald ist es an diesem Vormittag noch angenehm kühl. Auf ihrem Stellplatz nahe der Straße in Richtung Lodersleben haben es sich die Kinder von der Mooswichtelgruppe der Allstedter Awo-Kita Kreuzberg an ihrem langen Tisch unter dem Blätterdach gemütlich gemacht.