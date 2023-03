Sangerhausen/MZ - Zu Heiligabend vergangenen Jahres hatten Teile von Sangerhausen und einige umliegende Ortschaften stundenlang keinen Strom. Am 27. Januar dieses Jahres gab es einen ähnlichen Fall unter anderem in Horla, Rotha, Breitenbach und Wolfsberg sowie am Mittwoch dieser Woche in Halle, wo gleich mehrere Stadtteile aufgrund einer Störung im Umspannwerk Halle-Zentrum betroffen waren. Zum Glück kam dort der Strom bereits nach einer Stunde wieder.

