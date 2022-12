Was muss man beachten, um das Bürgergeld zu bekommen?

Sangerhausen/MZ - Zum 1. Januar ist es soweit: Das neue Bürgergeld geht an den Start. Aktuell können sich die Mitarbeiter im Jobcenter in Sangerhausen kaum vor Anfragen retten. Was die Menschen derzeit am meisten bewegt, weiß Nadine Jeske, Bereichsleiterin im Jobcenter. Mit ihr sprach Beate Thomashausen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 3 Tage >>testen<<.