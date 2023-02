SANGERHAUSEN/MZ - Die Aufregung der Bewohner des Hauses in der Sangerhäuser Jakobstraße, die nach dem Austritt von Kohlenmonoxid evakuiert wurden, dürfte sich gelegt haben. Zumal Holger Bleck, der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger, am Dienstag den Schornstein überprüft und Entwarnung gegeben hat. „Es gibt keine Undichtigkeiten. Die Ursache war nicht feststellbar.“ Bleck hat den Rückbau des Ofens, der am Montag in Betrieb war, angeordnet. „Sicherheit geht vor.“