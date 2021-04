Was macht die SMG mit 2,2 Millionen Euro?

So schön ist es mitten in Sachsen-Anhalt. Die Abraumhalden sind sichtbare Landmarken in Mansfeld-Südharz und zeugen vom Kupferschieferbergbau.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

Die Summe ließ einige Leute im Landkreis aufhorchen. Bei der Fördermittelübergabe am Montag bekam der Landkreis neben den 226.000 Euro für einen Radweg und den 450.000 Euro für das InnovationsHub in Rottleberode noch weitere 2,2 Millionen Euro. Diese sollen an die Standortmarketinggesellschaft gehen. „Mit der Fördersumme von 2,2 Millionen Euro werden sieben Vollzeit-Personalstellen in der SMG über die Laufzeit von zunächst vier Jahren gefördert“, sagt SMG-Geschäftsführerin Diana zur Horst-Schuster auf MZ-Nachfrage. Neben den Personalkosten seien auch andere Kosten in der Förderung enthalten, „damit das Team arbeitsfähig und wirksam ist“. Als Beispiel nannte zur Horst-Schuster Bürokosten, Kommunikationsmittel, Kosten für Veranstaltungen und Experten.

Das Team bestehe aus einem Koordinator Strukturwandel, einem Controller Strukturwandel, einem Baukoordinator, einem Öffentlichkeitskoordinator sowie drei Projektmanagern für Energie, Wertschöpfung und Mobilität/Logistik. „Das Team wird in Zusammenarbeit mit den Beteiligten im Landkreis und darüber hinaus den Strukturwandel aktiv angehen“, so zur Horst-Schuster. Dabei orientiere man sich am Masterplan. Man wisse aber um viele weitere Punkte aus dem Landkreis, die es aufzunehmen und anzugehen gelte. „Das Team wird gemeinsam mit den Akteuren die daraus folgenden Förderanträge stellen. Insofern erklärt sich auch die breite Aufstellung des Teams“, so die SMG-Chefin.

Konkurrenz mit anderen Landkreisen um die kreativen Köpfe

Doch der Landkreis ist nicht alleine mit seinem Vorhaben, möglichst schnell kreative und fähige Köpfe in seinen eigenen Reihen zu wissen, die den Strukturwandel anpacken. Andere Landkreise im Mitteldeutschen Revier haben ähnliche Ziele. So hat auch der Burgenlandkreis Stellen ausgeschrieben, eine Art Wettrennen um die besten Kräfte scheint durchaus realistisch. „Natürlich konkurrieren wir mit den anderen Landkreisen um die besten Köpfe“, sagt auch zur Horst-Schuster. „Es sind aber weniger die finanziellen Anreize über die man sich differenzieren kann.“ Man suche vielmehr Menschen, „die Lust haben anzupacken und gestalten wollen“. Und da biete die SMG und auch der Landkreis „ein hervorragendes aufgestelltes Umfeld sowie Rahmenbedingungen um Gutes für unsere Region zu tun“.

Man schaue zunächst auf die nächsten vier Jahre und setze alles daran, die Stellen „zügig mit den richtigen Menschen zu besetzen“. „Je schneller wir starten desto besser“, betont die Geschäftsführerin. Wie berichtet, sind noch weitere Stellen bei der SMG vakant. Auch diese sollen mit den jüngst überreichten Fördergeldern ausstaffiert werden. Ein Radwegemanager und drei Projektkoordinatoren würden noch gebraucht. Rund 4,8 Milliarden Euro hat das Land für den Strukturwandel zur Verfügung, den der Ausstieg aus der Kohle bis zum Jahr 2038 ermöglicht. Ein wesentlicher Teil davon wird auch in den Landkreis Mansfeld-Südharz fließen. Dieser ist Teil von einem der vier großen Kohlereviere, die der Kohleausstieg betrifft, dem Mitteldeutschen Revier. Geld fließt in Sachsen-Anhalt an vier Kreise sowie die Stadt Halle. (mz/Joel Stubert)