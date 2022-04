Was in der Diskussionsrunde zum Thema Corona Sangerhäuser Europa-Rosarium besprochen wurde

Ein Intensivmediziner berichtet, wie man Corona an der Helios-Klinik erlebt hat. Landrat und Oberbürgermeister sehen andere eine Ausgangslage für kommenden Herbst.

Sangerhausen/MZ - Die Infektionszahlen sind noch relativ hoch, die Lage in den Kliniken entspannt, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens deutlich gelockert. Wo stehen wir bei Corona - und wie geht es weiter? Um diese Fragen ging es am Dienstagabend in einer Diskussionsrunde im Glashaus des Sangerhäuser Europa-Rosariums, die das Bündnis „Sangerhausen bleibt bunt“ organisiert hatte.