Was in den Jugendeinrichtungen in Sangerhausen und Umgebung in den Herbstferien alles geboten wird

Ausflüge, backen und basteln: In den Jugendeinrichtungen in Sangerhausen und Umgebung wird in den Herbstferien vieles angeboten.

Sangerhausen/Eisleben/MZ - Endlich beginnen für die Kinder die Herbstferien: Nach den ersten anstrengenden Schulwochen stehen für die Schüler ab dem 25. Oktober fünf schulfreie Tage auf dem Plan. In den Jugendeinrichtungen rund um Sangerhausen und Eisleben hat man sich Gedanken gemacht, wie man für ein abwechslungsreiches Programm sorgen kann. Der Herbst und natürlich Halloween sind Themen, an denen man in diesen Tagen nicht vorbeikommt.

1. Jugend- und Kulturzentrum TheO'door in Sangerhausen

Im Zeichen des Herbstes steht die kommende Ferienwoche im Jugend- und Kulturzentrum TheO’door, das montags bis donnerstags von 14 bis 20 Uhr und freitags und samstags von 16 bis 22 Uhr geöffnet ist. Am Mittwoch, 27. Oktober und am Freitag, 29. Oktober gibt es im TheO'door vormittags ein spezielles Angebot für die Hortgruppen, war von Marit Krafcick, der Leiterin des Jugend- und Kulturzentrums zu erfahren. Zudem werden am Mittwochnachmittag und Freitagnachmittag Laternen gebastelt, Hörnchen gebacken und die Geschichte von Sankt Martin nähergebracht. Ansonsten wird das übliche Programm angeboten: Am Montag können die Kinder zwischen 14 und 18 Uhr Billard und Tischtennis spielen und nähen. Am Dienstag treffen sich die junge Gemeinde und die Bibelkids ab 15 Uhr. Am Donnerstag treffen sich zwischen 14 und 18 Uhr die Minecraftler sowie der Kinderchor ab 16.30 Uhr. Am Freitag findet ab 16 Uhr im TheO’door die Medienwerkstatt und der Familiennachmittag statt.

2. Jugendzentrum Süd-West „Buratino“ in Sangerhausen

Sportlich geht es in der Herbstferienwoche im „Buratino“ zu, das montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr sowie samstags von 13 bis 18 Uhr geöffnet ist. Am Montag, 25. Oktober können dort Flummis selbst hergestellt werden. Am Mittwoch, 27. Oktober, ist gemeinsam mit dem Jugendclub „Happy Go“ ein Ausflug in die Schwimmhalle „SaWanne“ in Sangerhausen geplant. Am Donnerstag können im „Buratino“ Kürbisse geschnitzt werden. Am Freitag, 29. Oktober findet dort eine Halloween-Party statt.

3. Jugendclub „Happy Go“ in Sangerhausen

Die Herbstferienwoche gestaltet sich auch im „Sangerhäuser Happy Go“ ziemlich sportlich. Am Montag können dort auch Flummis selbst hergestellt werden. Am Dienstag findet im „Happy Go“ ein Workshop zu Step-Aerobic statt. Am Mittwoch, 27. Oktober, ist gemeinsam mit dem Jugendzentrum „Buratino“ ein Ausflug in die Schwimmhalle „SaWanne“ in Sangerhausen geplant. Am Donnerstag wird im Sangerhäuser „Happy Go“ für Halloween gebastelt, denn am Freitag, 29. Oktober soll dort eine Halloween-Party stattfinden. Der Jugendclub „Happy Go“ ist montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr sowie samstags in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

4. Sternschnuppe in Eisleben

Ganz im Zeichen des Herbstes steht die kommende Ferienwoche im Mehrgenerationenhaus „Sternschnuppe“ in Eisleben, das übrigens täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet ist. Am Montag, 26. Oktober, 13 Uhr, geht es los zur Herbstwanderung. Dabei will man die frische Luft genießen und Bastelmaterial sammeln, von dem der Herbst ja jede Menge bietet. Wer will, kann sich anschließen. Am Dienstag, 27. Oktober, ist Bowling angesagt und am Mittwoch, 28. Oktober, weht frischer Waffelduft durch die Sternschnuppe, denn dann wird gebacken. Wer Interesse an Entdeckungstouren und an Geschichte hat, der sollte sich Donnerstag, den 28. Oktober, vormerken. Ab 13 Uhr geht es da zur Stadtführung für kleine Leute auf den Spuren Martin Luthers durch Eisleben.

5. Kinder- und Jugendhaus „Marianne und Gerhard Rohme“ in Helbra

Die Herbstferienwoche startet sportlich in Helbra. „In der Turnhalle der Sekundarschule Benndorf wird es einen Sportaktionstag geben. Da sind unsere Kinder mit von der Partie“, so Koordinatorin Daniela Liedmann vom Kinderschutzbund Mansfelder Land zu der Aktion. Bewegung wird auch am Dienstag in Helbra noch einmal in den Vordergrund gestellt, denn dann wird rund um das herbstliche Bad Anna mit dem idyllischen See spaziert. Am Mittwoch ist Pizzabacktag angesagt. Hier wird ein Unkostenbeitrag von drei Euro erhoben. Am Donnerstag heißt es, den Drachen mitzubringen. Denn auch das gehört zum Herbst: Drachensteigen. Am Freitag kommen bei einem Karaoke-Tag musikalische Talente auf ihre Kosten.