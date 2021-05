Was im Radwegekonzept enthalten ist

Der Radweg an der Erfurter Straße in Sangerhausen ist einer der besseren in der Stadt. Aber auch er müsste zum Teil saniert werden.

Sangerhausen - - Das Ergebnis war eine Blamage, insbesondere für eine Stadt, in der seit über 100 Jahren Fahrräder produziert werden. Beim jüngsten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) hat Sangerhausen schlecht abgeschnitten.

Die Stadt erreichte bei der nicht repräsentativen Befragung eine Note von nur 4,45 und wurde damit letzter in der Gruppe der 13 Orte mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern in Sachsen-Anhalt, die es in die Auswertung geschafft hatten. Die Teilnehmer der Umfrage kritisierten unter anderem die mangelnde Sicherheit beim Radfahren, die nicht vorhandene Wegweisung oder die schlechte Oberfläche der Radwege. Jetzt soll vieles besser und der Radverkehr Fahrt aufnehmen.

Stadt will gegensteuern

Dass die Stadt die Probleme erkannt hat und gegensteuern will, geht aus dem Entwurf des neuen Radwegekonzepts hervor, den die Stadtverwaltung vor einigen Tagen ins Internet gestellt hat.

„Eine Erfassung des Bestands der Radwege beziehungsweise der für den Radverkehr nutzbaren Wege in der Kernstadt Sangerhausen ist erfolgt“, heißt es in dem insgesamt 20-seitigen Papier, das vom Fachbereich Bürgerservice erarbeitet worden ist. Gleichzeitig seien dabei die Mängel erfasst worden.

Aufgefallen sei, dass es vom geplanten zentralen Startpunkt am Bahnhof auf den Routen aus der Kernstadt hinaus sowie aus den Stadtteilen in die Innenstadt hinein „keinen klaren, durchgängig erkennbaren Streckenverlauf“ gebe. Ebenfalls fehle die Beschilderung und viele Wege seien in einem schlechten Zustand, räumt die Stadtverwaltung ein. Allesamt Punkte, die auch in der ADFC-Umfrage kritisiert wurden.

Erster Schritt: Geplante Routen für Touren-Apps aufzeichnen

„Deshalb wird derzeit eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des ADFC und der Stadtverwaltung gebildet, um die Weiterentwicklung des Radtourismus sowie des Alltagsradverkehrs voranzutreiben“, heißt es in dem Konzeptentwurf, der auch mit Hilfe der Sangerhäuser Bürger weiter ausgebaut werden soll.

Unabdingbar sei, einen Streckenverlauf festzulegen, die Wege für Radfahrer zu beschildern und die Mängel der Wegeoberfläche zu beseitigen. Dies betreffe die Wege aus den Stadtteilen ins Zentrum und zur Anbindung aus Sangerhausen an überregionale Radwege wie den Kyffhäuserradweg, den Harzrundweg oder auch den Unstrutradweg im benachbarten Thüringen.

Als erster Schritt ist vorgesehen, die geplanten Routen mit den Handy-Apps Outdooractive und Komoot aufzuzeichnen. Über diese Navigations- und Touren-Apps soll die Routenführung schnell allen Bürgern zur Verfügung gestellt werden. Außerdem werden die erfassten Routen künftig auf der Webseite der Stadt Sangerhausen in der Rubrik Freizeit & Sport/Radwandern zu finden sein, verspricht die Stadt.

Lange Mängelliste

Generell schlägt die Stadtverwaltung vier Routen in angrenzende Orte vor, um die Stadt besser an Fernradwege anzubinden: Richtung Wallhausen zum Kyffhäuserradweg, Richtung Oberröblingen zum Unstrutradweg sowie Richtung Gonna und Lengefeld in Richtung Harzrundweg und den Sehenswürdigkeiten im Südharz wie der Moltkewarte oder dem Schaubergwerk in Wettelrode.

In dem Konzept werden mögliche konkrete Verbesserungen genannt: So fehlt bei der Tour Richtung Wallhausen beispielsweise ein gesicherter Übergang vom neuen Fuß- und Radweg in der Thälmannstraße zum Geh- und Radweg am Friedhof. Auch existiert kein vernünftiger Übergang von der Eisenhüttentrift auf den Radweg entlang der Kyselhäuser Straße. Hier schlägt die Stadt vor, einen Bordstein in der Kyselhäuser Straße abzusenken, damit Radler die stark befahrene Straße besser queren können.

Der ADFC fordert das seit Jahren. Bemängelt wird weiter, dass beim Weg in Richtung Eschental/Lengefeld der Abschnitt ab dem Tierheim in einem schlechten Zustand ist, insbesondere ab dem Schießstand des Schützenvereins bestehe große Unfallgefahr, heißt es. Um das Problem zu beseitigen, gibt es die Idee, den Weg zu asphaltieren. Bei der Verbindung Richtung Oberröblingen wird der Zustand des Radwegs entlang der Erfurter Straße kritisiert. Auch er müsse saniert werden.

Zusammenarbeit mit Verbänden und Bürgern geplant

Beim Ausbau der Radwege will die Stadt auf eine enge Zusammenarbeit mit der Rosenstadt Sangerhausen GmbH, dem Landkreis, der Verkehrsgesellschaft Südharz, dem Biosphärenreservat, den Fremdenverkehrsvereinen und dem Harzklub sowie den Rad- und Sportläden setzen. Sie verweist auch auf ihre Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune in Sachsen-Anhalt und auf Förderprogramme zum Ausbau von Radwegen, die es unter anderem vom Bundesinnenministerium gibt.

Mit dem Programm soll die Infrastruktur des Alltagsradverkehrs verbessert und so der Klimaschutz gefördert werden. Das Programm läuft beispielsweise noch bis 31. Dezember 2022. Die Stadt will außerdem verstärkt dafür werben, dass Bürger den Mängelmelder auf ihrer Homepage nutzen, um über Schäden an Radwegen zu informieren. So könnten diese schnell beseitigt werden. Ebenso könnten dort Ideen und Verbesserungsvorschläge eingebracht werden, heißt es.

Erwähnt werden in dem Konzeptentwurf ebenso die vier Touren rund um die Kreisstadt, die die Rosenstadt GmbH bereits vermarktet. Außerdem werden zwei weitere Touren genannt, die die touristischen Highlights vereinen, unter anderem in die Karstlandschaft des Südharzes und zum Schaubergwerk nach Wettelrode sowie zum Kunstteich führen. Auf lange Sicht soll es zudem einen Radrundweg geben, der alle 14 Ortsteile und die Kernstadt miteinander verbindet. (mz)