Sangerhausen/MZ. - Er ist 98 Seiten stark, insgesamt 8.000 Exemplare sind gedruckt. In den nächsten Tagen soll er in vielen Städten und Gemeinden, bei Behörden, den Kirchengemeinden und etwa 50 weiteren Partnern kostenlos zu haben sein. Die Rede ist vom neuen Seniorenwegweiser, den der ehrenamtlich arbeitende Kreisseniorenrat in Mansfeld-Südharz gemeinsam mit der Sangerhäuser Werbeagentur New Face und dem Landkreis erarbeitet hat.