Was für einen Eintritt in Nordthüringer Tourismusverband spricht

Südharz - - Das Votum hätte nicht deutlicher ausfallen können: Der Wirtschafts- und Tourismusausschuss von Südharz empfiehlt der Gemeinde, Mitglied im Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser zu werden. Der Ausschuss hat diese Empfehlung an den Gemeinderat am Montagabend einstimmig beschlossen. „Wir sollten ab dem nächstmöglichen Termin eintreten“, sagt die Vorsitzende Nadine Pein (CDU).

Der Kyffhäuserkreis und der Landkreis Nordhausen hatten 2015 den Verband in Nordthüringen gegründet, um sich touristisch zu organisieren. Ihm gehören nun schon mehrere Mitglieder aus Mansfeld-Südharz an: die Städte Allstedt und Kelbra, die Vorburg Allstedt sowie aus Stolberg das Café Alt, die Alte Posthalterei und das Naturresort Schindelbruch.

von Kempski: Auch Goldene Aue sollte beitreten

Wie Pein sagte, haben Sonja Kirchner und Jan Fritsche als sachkundige Einwohner im Ausschuss angeregt, als Gemeinde Südharz ebenfalls in den Verband einzutreten. Dieser widme sich „dem Dachmarketing für die Region Südharz-Kyffhäuser, insbesondere im Bereich des Tourismus- und Regionalmarketings sowie der Imagekommunikation“.

„Die Idee gefällt mir gut“, bekannte Clemens Ritter von Kempski (Einzelbewerber), der sich in den vergangenen Jahren für das Projekt Südharz-Kyffhäuser, kurz „S-Ky“, als Qualitätsoffensive in genau dieser Region eingesetzt hatte. „Es würde vom Gebiet her passen.“ Geld, in diesem Fall also den Mitgliedsbeitrag, ins direkte Marketing zu geben, sei sinnvoll, so Kempski.

Er plädiere dafür, sich mit dem Kyffhäuser als überregional bekanntem Ausflugsziel quasi zu verbinden und sich auch in dieser Hinsicht kooperativ zu zeigen. Günstig wäre, wenn die Verbandsgemeinde Goldene Aue über eine Mitgliedschaft nachdenken würde, regte er außerdem an.

Lob für engagierten Verband

Denn dann würde gewissermaßen die Lücke zwischen dem Gebiet der Gemeinde Südharz und dem Kyffhäuser geschlossen. Darüber, griff Peter Kohl (Uftrunger Liste) auf, werde er mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde sprechen.

Kirchner lobte das „sehr kameradschaftliche Verhältnis“ des Nachbarverbands. „Es ist eine junge Truppe, die sich unwahrscheinlich engagiert.“ Alle drei Monate erhielten die Mitglieder einen Newsletter, es fänden Videokonferenzen statt. „Der Verband präsentiert sich zum Beispiel auf der Grünen Woche mit einem eigenen Stand.“ Der Verband, knüpfte Fritsche an, freue sich über jedes neue Mitglied.

Der Mitgliedsbeitrag für die Gemeinde wäre überschaubar. Die Beitragshöhe richte sich nach der Einwohnerzahl der Gemeinde, der Bettenkapazität und den statistisch erfassten Übernachtungen - wobei jeweils der 31. Dezember des vorvergangenen Jahres als Stichtag gelte, erläuterte Pein.

Tourismus gemeinsam fördern

Grob geschätzt würde das für die Gemeinde Südharz einen jährlichen Beitrag von weniger als 3.000 Euro ausmachen. Die Gemeinde sollte aber nicht durch jemanden aus der Verwaltung vertreten werden, empfahl Pein; darin war sich der Ausschuss einig.

Die breite Zustimmung freue sie sehr, betonte Pein: „Das ist ein Meilenstein unserer kleinen Gremienarbeit.“ Es gehe auch nicht einzig um Signalorte wie Stolberg, sondern ebenso um Questenberg mit der Queste, das Hainröder Besenbinderfest oder das Bikerhotel „Fünf Linden“ in Wickerode.

„Südharz-Kyffhäuser, das ist unsere Region“, sagt beispielsweise auch Kelbras Bürgermeister Lothar Bornkessel. „Das ist was Besonderes in Deutschland, die einzigartige Lage, wir haben viele Ausflugsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten - und unsere Menschen.“ Deshalb müsse man den Tourismus gemeinsam fördern.

„Wir sind auch keine Konkurrenz zum Harzer Tourismusverband“, sagt Marco Wohlenberg, der die Geschäftsstelle vom Südharz-Kyffhäuser-Verband leitet. „Wir kooperieren sehr gut mit ihm, ebenso mit der Thüringer Tourismus GmbH in Erfurt. Zurzeit planen wir gemeinsam mit dem HTV eine Kampagne für den Südharz und Kyffhäuser.“ (mz)