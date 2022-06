Was es über die Faschstaße in Sangerhausen zu wissen gibt

Seit 1922 schon gibt es in Sangerhausen eine Faschstraße. Ihr Namenspatron hatte im 19. Jahrhundert eine Seifensiederei in der Stadt - und gab Geld an Bedürftige.

Sangerhausen/MZ - Nicht wenige Straßen in Sangerhausen sind nach berühmten Persönlichkeiten benannt. Einige Benennungen gehen auf Helden der DDR-Ideologie zurück wie etwa John Schehr oder Ernst Thälmann, andere wirkten in Sangerhausen und brachten der Stadt Gutes. Einer davon war Franz Herrmann Fasch. Seit einem Magistratsbeschluss vom 24. März 1922 heißt die Straße, die die Alte Promenade mit der Straße Schloßberge verbindet, so - ihr Name überdauerte sowohl das NS-Regime als auch die DDR-Zeit.