Unternehmen und Einrichtungen aus dem Landkreis präsentierten sich am Samstag beim Informationstag in den Berufsbildenden Schulen in Sangerhausen. Steven Wohlsein (links) und Toni Modesti (rechts) von der Firma Bender in Siersleben erklärten, wie die Ausbildung zum Elektroniker läuft.

)Foto: Jürgen Lukaschek)