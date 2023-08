Wanderung zum Genuss: Das Wallhäuser Silberthal beteiligt sich erstmals am Tag der offenen Weinberge und Weinkeller. Zahlreiche Besucher informieren sich über die Arbeit für die Rebe.

Was es bei der Wanderung „Geschichte erleben im Biosphärenreservat“ im Silberthal zu erleben gab

Hobby-Winzer Gerd Hornickel (links) führt die Besucher im Weinberg Silberthal bei Wallhausen. Erstmals wurde der Weinberg am Wochenende zum Tag der offenen Weinberge und Weinkeller geöffnet.

Wallhausen/MZ - Über 60 Wanderer nutzten allein am Sonntag die Wanderung „Geschichte erleben im Biosphärenreservat“, um zum Weinberg Silberthal bei Wallhausen zu wandern. Angeboten werden diese Touren gemeinsam vom Biosphärenreservat und dem Heimat- und Geschichtsverein „Goldene Aue“. Unterwegs gab es vom Kaiser-Otto-Höhenweg schöne Ausblicke in die Goldene Aue und in das Leinetal. Zudem hatte Franziska Döll vom Biores Informationen zur Flora und Fauna des Gebietes samt Tipps zur Anlage von Blühwiesen im eigenen Garten parat.