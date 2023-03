Gemalt von der Musikschul-Kunstklasse Was es bei der Ausstellung „Steilvorlage Mansfeld-Südharz“ zu sehen gibt

In der Kreisverwaltung in Sangerhausen gibt es in der Ausstellung „Steilvorlage Mansfeld-Südharz“ derzeit Aquarellbilder zu sehen. Entstanden sind sie in der Kunstklasse der Kreismusikschule.