Was es an diesem Wochenende in der Sangerhäuser Rosen-Arena zu sehen gibt

Heiko Leßmann und Diana Ehrhardt mit den Plakaten für das Sommerkino 2019. Es war das letzte vor der Corona-Pause. An diesem Wochenende steigt nun die Neuauflage.

Sangerhausen - Die ersten Karten sind bereits im Vorverkauf abgesetzt worden. Die Veranstalter hoffen, dass es an der Abendkasse noch mehr werden: Die Rosenstadt Sangerhausen GmbH und das Sangerhäuser Kino „Movie Star“ laden am Wochenende nach der Corona-Zwangspause zum Sommerkino in die Rosen-Arena ein.