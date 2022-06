Was ein Sangerhäuser Unternehmer mit dem alten Speisesaal der Mafa vorhat

Sangerhausen/MZ - Mit Graffiti übersät, die Fenster eingeworfen, mittlerweile fast zugewuchert, so steht die Ruine des ehemaligen Speisesaals der Sangerhäuser Maschinenfabrik (Mafa) seit vielen Jahren ungenutzt in der Gegend. Doch die Tage des Schandflecks am östlichen Sangerhäuser Stadteingang sind gezählt: Das Grundstück hat einen neuen Eigentümer.