Was die „Rosenstädter Wohnmobiloase“ in Sangerhausen den Touristen bietet

Das Gelände der früheren Sangerhäuser Feilenfabrik hat sich gemausert und ergänzt nun das städtische Angebot. Was der Eigentümer damit genau vorhat.

Sangerhausen/MZ - Wohnmobilisten finden ab diesem Frühjahr in Sangerhausen deutlich mehr Stellplätze: Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit ist in den vergangenen Monaten auf einer Brachfläche an der Sangerhäuser Hüttenstraße, auf der einst die Feilenfabrik stand, ein privater Wohnmobilstellplatz entstanden.