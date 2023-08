Was die Mitmach-Schau den Besuchern der Museen in Mansfeld-Südharz bieten will

Sangerhausen/MZ - Mit einer außergewöhnlichen Mitmach-Schau soll im kommenden Jahr die Landesausstellung Sachsen-Anhalts zum 500-jährigen Bauernkriegsjubiläum in Mansfeld-Südharz starten. In Luthers Sterbehaus in Eisleben will die Stiftung Luthergedenkstätten am 30. Mai 2024 einen Parcours eröffnen, in dem Besucher auf ebenso spannende wie spielerische Art in die Zeit unmittelbar vor Ausbruch der Bauernaufstände eintauchen können.