Was die Besucher im Sangerhäuser Rosarium erwartet

Das Sangerhäuser Rosarium ist Außenstandort der Bundesgartenschau in Erfurt. Was die Besucher in Pandemie-Zeiten hier erwartet.

Sangerhausen

Am Sangerhäuser Europa-Rosarium werden ab nächster Woche eine ganze Reihe Fahnen mit dem Blumenlogo der Bundesgartenschau flattern. Am Freitag wurde die Ausstellung in Erfurt eröffnet, aufgrund der Corona-Pandemie nur im ganz kleinen Kreis. Sangerhausen ist einer von insgesamt 25 Buga-Außenstandorten und der einzige außerhalb Thüringens. Was erwartet die Besucher hier? Wir fassen die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Großereignis aus Sangerhäuser Sicht zusammen.

Wie kann ich den Außenstandort im Rosarium besuchen?

Heiko Leßmann, Leiter für Marketing und Vertrieb der Rosenstadt Sangerhausen GmbH, sagt, die Pandemie bremse auch das geplante Buga-Programm in Sangerhausen aus. Aufgrund des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes muss der Rosengarten, der bisher für Spaziergänger geöffnet war, bis 30. April generell schließen. Ab 1. Mai ist ein Besuch des Rosariums wie anderer botanischer Gärten nur nach einem amtlichen Coronatest möglich, der negativ ist. Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Was hat die Pandemie für Auswirkungen auf das Programm in Sangerhausen?

Corona hinterlässt auch hier Spuren: So wird die eigentlich größer geplante Saisoneröffnung nicht stattfinden. Leßmann sagt: „Wir machen am 1. Mai einfach auf.“ Auch viele der Veranstaltungen, die im Rahmen der Buga geplant waren, finden erstmal nicht statt. Der Marketingchef hofft aber, dass diese nachgeholt werden können - wenn die Infektionszahlen wie erwartet im Laufe des Jahres sinken. So kann er sich im August oder September ein größeres Event in der Rosenarena vorstellen. „Auch kleinere Veranstaltungen bekommen wir schnell auf die Beine gestellt, wenn wir dürfen“, ist er optimistisch. In den gastronomischen Einrichtungen gibt es nur Außer-Haus-Verkauf.

Was plant das Rosarium zur Buga in Erfurt?

Um die Buga-Gäste auf das Rosarium neugierig zu machen, planen die Sangerhäuser in Erfurt eine Themenwoche, die vom 14. bis 20. Juni stattfinden soll - wenn es das Coronavirus es zulässt. Vorgesehen sind unter anderem Auftritte von Rosenkönigin und -prinzessin, ein Bergmannstag, um Besuchern die Bergbautradition in MSH nahezubringen, und ein „Rosentag“, an dem Andreas Lachner von der Rosenstadt GmbH und mehrere Rosen-Experten Einblicke in die Geschichte des Rosengartens geben. Geplant ist ebenso eine Rosenkonditorei auf dem Erfurter Petersberg, bei dem eine Rosentorte gebacken wird. Lachner wird mit der Rosenkönigin auch im Buga-Klassenzimmer in Erfurt auftreten. Unter dem Motto „Die Rosenkönigin und das Stachelmonster“ sind von Mitte Mai bis Anfang Juli vier Termine vorbereitet, an denen Schüler Interessantes rund um die Rose erfahren. Ursprünglich waren zwei weitere Termine vorgesehen. Die fallen aus.

Gibt es einen Kombi-Rabatt bei den Eintrittspreisen zwischen Buga und Rosarium?

Von Leßmann kommt hier ein klares Ja. So erhalten Menschen, die bereits eine Dauerkarte für das Rosarium besitzen oder jetzt neu kaufen, zehn Prozent Nachlass auf eine Eintrittskarte der Buga in Erfurt. Dafür gibt es für insgesamt 2.000 Dauerkartennutzer einen extra Coupon, der ab 10. Mai an den Kassen des Rosengartens zu haben ist. Die Rosenstadt GmbH gewährt allen Rosariumsbesuchern zehn Prozent Rabatt, wenn sie eine Eintrittskarte der Buga vorlegen. Bei 12,50 Euro Eintritt pro Erwachsenen in Sangerhausen sind das 1,25 Euro.

Sind Kooperationen mit den anderen Außenstandorten der Buga in Thüringen geplant?

Ja, vor allem mit den drei nahe gelegenen in Nordthüringen. Geplant ist zum Beispiel am 11. Juli ein Rosenmarkt im Barockdorf Bendeleben (Kyffhäuserkreis). Im dortigen Schlosspark sind im vergangenen Jahr auch Rosen aus Sangerhausen gepflanzt worden. Außerdem gibt es eine Broschüre des Tourismusverbands Südharz-Kyffhäuser, in der für einen Besuch der Buga-Außenstandorte in Nordhausen, Bendeleben, Ebeleben sowie in Sangerhausen geworben wird. (mz/Frank Schedwill)