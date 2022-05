Was die Besucher beim Wallhäuser Krammarkt erwartet

Bereits zum 21. Mal findet am Samstag der berühmte Krammarkt in Wallhausen statt. Dann sollen Markthändler, Handwerker, Schausteller und Musiker die Hauptstraße wieder beleben.

In den vergangenen Jahren vor der coronabedingten Zwangspause lockte der Krammarkt immer viele Gäste an.

Wallhausen/MZ - Nach zwei Jahren Pause reihen sich Veranstaltungen an Veranstaltungen. Auch in der Gemeinde Wallhausen gibt es am Wochenende einige Höhepunkte zu erleben.