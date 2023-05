Pferdesport Was die Besucher beim 49. Reit- und Fahrturniers an der Sangerhäuser Walkmühle erwartet

Das traditionelle Turnier an der Walkmühle in Sangerhausen hat längst Kult-Status erreicht. Seit vielen Jahren zieht es Pferdsportlerinnen und Pferdesportler in Scharen zu den Wettbewerben in die Kreisstadt.