Am Tag des offenen Denkmals konnten sich die Besucher über die Sanierungsarbeiten auf Burg und Schloss Allstedt informieren. Der Andrang hierfür war groß. Was bis Mitte 2025 in dem Gemäuer passieren soll.

Groß war am Sonntag das Interesse an den Führungen zum Tag des offenen Denkmals auf Schloss Allstedt.

Allstedt/MZ - Dinge erkunden, die man normalerweise nicht zu sehen bekommt – diese außergewöhnliche Gelegenheit übt jedes Jahr am Tag des offenen Denkmals ihren Reiz aus. Besonders groß war er am Sonntag in Allstedt, wo die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt unter dem Motto „Achtung, Baustelle!“ drei Führungen durch die Kernburg und das Schloss anbot. Dort stehen in den kommenden Monaten große Sanierungsarbeiten an.