Haseloff kündigt besondere Rolle von Allstedt und Mansfeld-Südharz in den kommenden Jahren an.

Was der Ministerpräsident beim Besuch der Allstedter Sekundarschule erlebt hat

Haseloff in Allstedt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Allstedt/MZ - In der Zweifeldhalle hängt noch die Deko vom Schulabschluss der zehnten Klassen. Der sich übrigens sehen lassen konnte: Von den 32 Absolventen der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ in Allstedt haben 16 den erweiterten Realschulabschluss geschafft, die zehnte Klasse also mit einem besonders guten Ergebnis abgeschlossen.