Was den Bewohnern in der Senioren-Wohngemeinschaft in Wippra besonders wichtig ist

In der Wohngemeinschaft für Senioren in Wippra ist nun der Pflegedienst Miacosa für die Betreuung zuständig. Im neuen Jahr stehen auch Umbauarbeiten an.

Wippra/MZ - „Die Senioren-WG erwacht langsam in Wippra“, meint Jörg Zikmund, Geschäftsführer des Miacosa Pflegedienstes Sangerhausen, bei einem Rundgang durch die ehemalige Winterschule in Wippra. Erwacht deshalb, weil durch einen Eigentümerwechsel des historischen Gebäudes in der Dr.-Schotte-Straße 1 in Wippra gleichzeitig der Betreiber wechselte und seit dem 1. November vergangenen Jahres nun der Pflegedienst Miacosa das Haus mit neuem Leben füllen möchte.