Was beim Bürgerfrühstück in Sangerhausen zusammen gekommen ist

Was der Lionsclub auf die Beine gestellt hat in der Marienanlage und wer davon profitiert.

Sangerhausen/MZ - Für Bianca Ende vom Verein Madhouse in Sangerhausen war es am vergangenen Sonntag ein doppeltes Vergnügen: Sie frühstückte gemütlich mit Freunden und Bekannten an einem mit Blumen geschmückten Frühstückstisch in der Marienanlage. Und jetzt kann sie auch noch Kindern helfen. Denn wie in den vergangenen Jahren sorgte das siebte Bürgerfrühstück unter dem Motto „Gemeinsam frühstücken und dabei Gutes tun“ für Spenden. Insgesamt 3.000 Euro kann nun der Madhouse-Verein für Ferienprojekte für 50 Kinder verwenden. Rund 400 Teilnehmer waren zu diesem besonderen Picknick unter die schattenspenden Bäume der Marienanlage gekommen.