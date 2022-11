Warum zwei Sangerhäuser Firmen die Vier-Tage-Woche einführen

Bei den Mitarbeitern in den zwei Bauunternehmen kommt der Vorschlag der Vier-Tage-Woche gut an. Doch was steckt dahinter?

Sangerhausen/MZ - Rund acht Stunden Arbeit, fünf Tage von montags bis freitags. So sieht die typische Arbeitswoche vieler Arbeitnehmer aus. Nicht so bei den Bauunternehmen Leinetaler Hochbau GmbH und dem Dachdeckerfachbetrieb Gorgas. Die beiden in Sangerhausen ansässigen Firmen, die seit Anfang dieses Jahres zusammenarbeiten, führen als eine der ersten in der hiesigen Baubranche die Vier-Tage-Woche ein. Sie gilt ab 1. Januar kommenden Jahres für alle 54 Mitarbeiter, die draußen auf den Baustellen tätig sind.