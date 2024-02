Warum wurde der Baum auf dem Parkplatz der Volksbank in Sangerhausen gefällt?

Auf dem Gelände der Volksbank Sangerhausen ist am Donnerstag ein Baum gefällt worden.

Sangerhausen/MZ. - Bäume sind schon seit geraumer Zeit ein emotionales Thema. Gefällte Bäume umso mehr. Und so machte eine Leserin die MZ darauf aufmerksam, dass auf dem Parkplatz der Volksbank in Sangerhausen am Donnerstag ein Baum gefällt wurde. Ob dies mit rechten Dingen zugegangen sei, fragte sie.