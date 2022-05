Warum wieder Tempo 70 auf B 86 bei Riestedt gefordert wird

So sah es an der Unfallstelle am Sonntagabend aus.

Riestedt - Nach dem schweren Unfall am Sonntagabend bei Riestedt gibt es erneut Forderungen, Tempo 70 in dem Bereich der B 86 einzuführen. Riestedts Ortsbürgermeister Helmut Schmidt (parteilos) sagte, er werde noch einmal einen Vorstoß in der Sache unternehmen. Unabhängig von dem aktuellen Geschehen, zu dem er naturgemäß nichts sagen könne, habe er immer wieder festgestellt, dass oftmals mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße gefahren werde. „Deshalb ist es meiner Meinung nach sehr sinnvoll, das Tempo auf der Hauptstraße zu beschränken. Wir hatten so eine Regelung auch schon mal vor Jahren. Die 70-Schilder waren dann abgebaut worden, als die Stoppzeichen an den Nebenstraßen aus Richtung Riestedt und Beyernaumburg montiert wurden.“