Warum werden die Säcke mit dem Herbstlaub in Sangerhausen nicht abgeholt?

Sangerhausen/MZ - Das Stadtbild hat einen Makel - nicht nur wenn es nach MZ-Leser Gerald Neuschl geht. Nachdem Sturm Ignatz vor über einer Woche viele Bäume ihrer Blätter entledigt hatte, rückten laut Neuschl Helfer an, um das Stadtbild wieder aufzuhübschen. Gleich am Donnerstagabend „haben fleißige Anwohner das Laub zusammengekehrt und in Säcke gepackt und zur Abholung bereitgestellt“, schreibt er. Doch die gelben Säcke blieben über eine Woche stehen. „Fühlt sich denn niemand verantwortlich?“, fragt er.

Neuschls Kritik richtet sich an die Stadt Sangerhausen, die dafür allerdings gar nicht verantwortlich ist. Wie aus der Stadtverwaltung zu erfahren war, werden gelbe Säcke mit Laub aus mehreren Gründen nicht abgeholt. Laub gehöre in Laubsäcke und nicht in gelbe Säcke, heißt es aus der Verwaltung. In diese gehöre nämlich Plastikverpackungen. Offenkundig falsch befüllte Säcke würden demzufolge von keiner Entsorgungsfirma abgeholt. Zudem ist die Stadt nicht zuständig, sondern vielmehr der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft. Entsorgt werden kann das Herbstlaub grundsätzlich in einer Biotonne, die sich jeder im Landkreis bestellen kann.

In den Monaten Oktober und November ist es zudem möglich, das Laub in dafür vorgesehenen Behältern zu den Abholterminen am Straßenrand bereitzustellen. Die Behälter müssen entweder ausschüttbar sein oder kompostierbar - etwa aus Pappe. Ausschüttbare Behälter werden an Ort und Stelle entleert, Pappschalen mitgenommen. Gebührenfrei können Grünabfälle in die Wertstoffhöfe angeliefert werden. Diese müssen in den zugelassenen EAW Grünabfallsäcken verpackt oder mit den zugelassenen EAW Grüngutbanderolen gebündelt sein. Lose Grünabfälle werden gegen eine Annahmegebühr angenommen. Das Abgeben bei Kompostieranlagen ist immer kostenpflichtig. Zudem kann man auch seine Sperrmüll-Abrufkarten für Grünabfall einsetzen.

Die Abholung kann unter 03475/61 33 15 oder 03475/61 33 24 angemeldet werden, per Mail an: gruenschnitt@abfallwirtschaft-msh.de. Termine für reguläre Abholung unter: www.abfallwirtschaft-msh.de.