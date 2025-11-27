Die Diskussionen um den künftigen Abfuhrrhythmus der Gelben Tonnen im Landkreis Mansfeld-Südharz reißen nicht ab. Warum der Turnus alle vier Wochen ist.

Warum werden die Gelben Tonnen in Mansfeld-Südharz nur alle vier Wochen abgeholt?

Die Gelbe Tonne wird ab Januar 2026 in Mansfeld-Südharz eingeführt.

Sangerhausen/MZ - Vielfach ist dieser Tage Kritik am Abfuhrrhythmus der Gelben Tonnen in Mansfeld-Südharz ab Januar 2026 zu hören. Dieser liegt bei vier Wochen, während die Tonnen in anderen Landkreisen in Deutschland teils nach zwei oder drei Wochen abgeholt werden. Aber woran liegt das?