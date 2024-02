Am Sonnabend beginnt die Rückrunde der Fußball-Landesklasse. Warum die vier Mannschaften aus dem Landkreis nicht locker in die ausstehenden Partien gehen wollen.

Der VfB Oberröblingen (blaue Trikots) will in Meisterschaft und Pokal noch Akzente setzen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Vier Mannschaften aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz mischen in der Saison 23/24 in der Fußball-Landesklasse mit. Der FC Hettstedt kickt in der Staffel 4, mit dem VfB Oberröblingen, Romonta Stedten und Eintracht Kreisfeld ist ein Trio in der Staffel 7 am Ball.