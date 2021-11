Warum steht das neue Löschfahrzeug in Erdeborn und nicht in Wippra?

Sangerhausen/MZ - Eberhard Nothmann, SPD-Stadtrat in Sangerhausen und Vorsitzender des Vereins „Unser Wald“, kritisiert die Kreisverwaltung. Der Forstfachmann kann, wie er sagt, nicht nachvollziehen, dass ein vom Land finanziertes neues Löschfahrzeug, das der Bekämpfung von Vegetationsbränden dienen soll, nicht in Wippra, sondern bei der Ortsfeuerwehr in Erdeborn (Seegebiet) stationiert werden solle. „Wippra hat am meisten Wald“, sagte Nothmann.

„Wie der nach den Dürrejahren und den Borkenkäferschäden aussieht, wissen wir alle.“ Deshalb hätte seiner Meinung nach das Fahrzeug unbedingt nach Wippra gehört. Wenn es dort brenne, drohe ein Riesenschaden. Auch Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) sagte: „Wir sind alles andere als glücklich über die Entscheidung.“ Man habe sich stark für Wippra eingesetzt, sei aber nur „zweiter Sieger“ gewesen. Der Landkreis hatte dagegen mitgeteilt, dass die Entscheidung für den Standort im Seegebiet nach Prüfung verschiedener Kriterien gefallen sei. Der Stellplatz in Erdeborn erfülle die Feuerwehrnormen, die Verkehrsanbindung sei gut, der Standort zentral und die Ortsfeuerwehr in der Lage, das Fahrzeug auch tagsüber zu besetzen. „Zudem ist es im Bereich des Seegebietes immer wieder zu Vegetationsbränden gekommen“, hieß es in einer Pressemitteilung.

Das neue Einsatzfahrzeug verfügt über einen Löschwassertank von mindestens 4.000 Litern und einen Schaumtank von 150 Litern. Zudem gehören unter anderem Atemschutzgeräte, eine Motorsäge und eine Wärmebildkamera zur Ladung. Der Landkreis will prüfen, ob eine Feuerwehreinheit „Waldbrand“ aufgestellt wird, um ebenso die von Wald geprägten Flächen zu schützen. Zudem sollen die sieben Kommunen, die sich mit um den Standort beworben hatten, bei der Standortauswahl weiterer Fahrzeuge berücksichtigt werden. Hierzu zählten neben Wippra auch Blankenheim, Braunschwende, Gerbstedt, Hayn und Nienstedt.