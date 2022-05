Warum sich Sangerhäuser Kita Tausend-Fühler bewusst gegen ein Sonnensegel entscheidet

Die Patenschaft für den Amber-Baum, dessen Blätter mit ihrer Form an eine Hand erinnern, haben die Eichhörnchen und Hummeln übernommen.

Sangerhausen/MZ - Jonas trifft den Nagel auf den Kopf. Wenn die Sonne vom Himmel brennt, muss man sich schützen und braucht Schatten, hat Kita-Leiterin Carola Fischer gerade erklärt und gefragt, wo man den finden könnte. „Unterm Baum!“, ruft Jonas ohne lange nachzudenken - und hat mit einem kurzen Satz erklärt, warum an diesem Dienstagvormittag in der Kita Tausend-Fühler in Sangerhausen ein Baumfest gefeiert wird.