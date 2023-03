Warum sich im Wildenstall in Mansfeld-Südharz Schüler mitten im Funkloch wohlfühlen

Wippra/MZ - An dieses Telefonat kann sich Harald Schreier noch ganz genau erinnern: 1997, zwischen Weihnachten und Silvester, er war gerade als kommissarischer Leiter des künftigen Jugendwaldheims Wildenstall eingesetzt worden, da rief er beim Landesforst an und fragte nach, wann denn eigentlich die ersten Schüler kämen. Die Antwort hat ihn fast umgehauen: Am 1. April.