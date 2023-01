Warum sich ein Austauschstudent aus Brasilien für den Schulbauernhof in Mansfeld-Südharz entschieden hat

Der angehende Geografielehrer Caio Barbossa aus Rio de Janeiro arbeitet für ein Jahr auf dem Schulbauernhof in Othal. Das hat er sich bewusst ausgesucht. Welche Erfahrungen er in Deutschland bisher gemacht hat.

Othal/MZ - Rio de Janeiro hat rund 6,4 Millionen Einwohner, Othal um die 40. Ein klitzekleines bisschen musste Caio Barbossa sich also schon umstellen, als er im vergangenen Sommer seine Praktikantenstelle auf dem Schulbauernhof im Beyernaumburger Ortsteil antrat. Alles halb so wild, winkt der 23-Jährige ab. Er hat es sich ja genau so ausgesucht.