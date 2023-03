In der Allstedter Innenstadt hat es einen Brand in einem Wohnhaus gegeben. Die Bewohner konnten aus dem brennenden Haus gerettet werden. Die Löscharbeiten gestalteten sich jedoch schwierig.

Allstedt/MZ - Dramatische Szenen in der Allstedter Innenstadt: Am Haus Nummer 19 in der Breiten Straße quellen dicke Rauchschwaden aus zwei Fenstern im Obergeschoss. In der Wohnung brennt es, ein 68-jähriger Bewohner hat sich noch selbst nach draußen retten können. Doch in den beiden Wohnungen darüber sind zwei Frauen durch das Feuer gefangen. Der Weg durchs Treppenhaus ist versperrt.