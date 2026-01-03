weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Europa-Rosarium Sangerhausen: Warum Sangerhäuser Rosenfreunde bereits Jubiläumsvorbereitungen planen

Im Jahr 1903 öffnete die größte Rosensammlung der Welt in Sangerhausen ihre Pforten. Was Rosenfreunde aus aller Welt 2028 nach Sangerhausen locken soll.

Von Steffi Rohland 03.01.2026, 14:00
Das Europa-Rosarium scheint im Winterschlaf zu sein. Aber der Förderverein „Freunde des Rosariums Sangerhausen“ plant bereits die Festveranstaltung zum 125-jährigen Jubiläum.
Sangerhausen/MZ. - Im Jahr 2028 steht der 125. Geburtstag des Europa-Rosariums an. Weil dieses Ereignis in der größten Rosensammlung der Welt besonders gefeiert werden soll, sind die Planungen beim Förderverein „Freunde des Rosariums Sangerhausen“ bereits angelaufen.