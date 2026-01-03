Im Jahr 1903 öffnete die größte Rosensammlung der Welt in Sangerhausen ihre Pforten. Was Rosenfreunde aus aller Welt 2028 nach Sangerhausen locken soll.

Das Europa-Rosarium scheint im Winterschlaf zu sein. Aber der Förderverein „Freunde des Rosariums Sangerhausen“ plant bereits die Festveranstaltung zum 125-jährigen Jubiläum.

Sangerhausen/MZ. - Im Jahr 2028 steht der 125. Geburtstag des Europa-Rosariums an. Weil dieses Ereignis in der größten Rosensammlung der Welt besonders gefeiert werden soll, sind die Planungen beim Förderverein „Freunde des Rosariums Sangerhausen“ bereits angelaufen.