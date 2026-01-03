Europa-Rosarium Sangerhausen Warum Sangerhäuser Rosenfreunde bereits Jubiläumsvorbereitungen planen
Im Jahr 1903 öffnete die größte Rosensammlung der Welt in Sangerhausen ihre Pforten. Was Rosenfreunde aus aller Welt 2028 nach Sangerhausen locken soll.
03.01.2026, 14:00
Sangerhausen/MZ. - Im Jahr 2028 steht der 125. Geburtstag des Europa-Rosariums an. Weil dieses Ereignis in der größten Rosensammlung der Welt besonders gefeiert werden soll, sind die Planungen beim Förderverein „Freunde des Rosariums Sangerhausen“ bereits angelaufen.