Die Rottleberöder haben erstmals 2015 probiert, sich in der Adventszeit jeden Abend bei Familien, Vereinen oder Firmen zu treffen. Andere Orte ziehen längst nach. Was die lebendigen Adventskalender ausmacht und warum so viele mitmachen.

Helbra/Rottleberode/MZ. - Die Helbraer konnten's wohl kaum erwarten: Sie haben schon am Montag, einen Monat vor Heiligabend, die Adventszeit eingeläutet und das erste Fenster ihres lebendigen Adventskalenders geöffnet. Den gibt es jetzt in Helbra zum ersten Mal. „Die Idee stammt von der katholischen Kirche aus Klostermansfeld“, erzählt Bürgermeister Gerd Wyszkowski (CDU) - und ist völlig begeistert.