Warum kehrt der Allstedter Stadtrat nicht ins Rathaus zurück?

Allstedt/MZ - „Warum nutzen wir für die Stadtratssitzung eigentlich nicht wieder unseren Versammlungsraum im Rathaus?“ Diese Frage stellte Peter Banisch (Linke) in der jüngsten Ratssitzung, die wie in den Monaten zuvor im Speiseraum an der Allstedter Grundschule stattfand.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.