Im Internet bietet eine Erfurter Firma ein Baugrundstück im Internet an. Das sorgt in der Gemeinde für Verwunderung.

Warum Internetangebot von Erfurter Firma in Uftrungen für Erstaunen sorgt

Neues Wohngebiet an der Haselstraße

Das neue Baufeld in Uftrungen

Uftrungen/MZ - „Neues Wohnen am Haselbach – Reservieren Sie jetzt!“ Schon seit ein paar Tagen bietet ein Erfurter Unternehmen ein etwa 700 Quadratmeter großes, voll erschlossenes Baugrundstück in Uftrungen – als Geheimtipp – im Internet an und sorgt damit für Erstaunen.