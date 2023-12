Einladung zum Mitmach-Konzert Warum für die Mitglieder des Bennunger Kirchenchores der Chor mehr ist als nur Singen

Im Jubiläumsjahr der Bennunger Kirche kann der Kirchenchor einen Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen. Was die Sängerinnen und Sänger an dem Chor schätzen.