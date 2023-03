Warum Frauen in Mansfeld-Südharz höhere Bruttolöhne haben als Männer

Im Median bekommen Frauen in MSH einen höheren Monatslohn als Männer. Der Median ist statistisch gesehen genau die Mitte der Datenmenge.

Sangerhausen/MZ - Es gibt Dinge, da liegt Mansfeld-Südharz bundesweit ziemlich weit vorne. So zählt der Landkreis zu den wenigen Regionen in Deutschland, in denen Frauen mehr verdienen als Männer. Das geht aus den Daten der Bundesagentur für Arbeit hervor. Demnach lag im Jahr 2021 der monatliche Durchschnittsverdienst von Frauen bei 2.686 Euro, jener von Männern dagegen nur bei 2.669 Euro.