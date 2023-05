Mit Trabant und Wartburg nach Italien Warum Familien aus Berga und Kelbra bei der Fahrt mehrmals von der Polizei angehalten wurden

Familien aus Berga und Kelbra nahmen als Mitglieder der Interessengemeinschaft East German Garage mit zwei Trabant 601 und zwei Wartburg 353 am „25. Internationalen Trabant-Treffen und anderer Fahrzeuge der ehemaligen DDR“ im Hotel Tilly in Valverde teil. Was sie dabei erlebten.